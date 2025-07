RAY WILSON ist demnächst wieder auf Tour

RAY WILSON, der ehemalige Sänger von STILTSKIN und GENESIS ist demnächst wieder auf der Bühne zu erleben. Gemeinsam mit seiner Band wird er zahlreiche Klassiker aus diesen Bandzeiten präsentieren. Natürlich sind seine Songs aus der Solozeit ebenfalls mit am Start.



Folgende Termine gibt es:

01.08.2025 Ostseebad Boltenhagen (GER) – Kurparkbühne / Seebrückenfest 2025

02.08.2025 Lübbenau (GER) – Rock in Wotschofska 2025

10.08.205 Chemnitz (GER) - Industriemuseum

13.08.2025 Amrum (GER) - Nebel-Süddorf

14.08.2025 Wyk auf Föhr - Nationalparkhalle

15.08.2025 Isernhagen - Blues Garage

16.08.2025 Isernhagen - Blues Garage

22.08.2025 Berlin – (GER) Freiluftkino Friedrichshagen

04.09.2025 Würselen (GER) – Burg Wilhelmstein

13.09.2025 Freital (GER) – Windbergfest 2025

02.10.2025 Butzbach (GER) - Bürgerhaus

03.10.2025 Bielefeld (GER) - Forum

09.10.2025 Melle (GER) - Martinikirche Buer

10.10.2025 Magdeburg (GER) – Altes Theater

11.10.2025 Celle (GER) - CD-Kaserne gGmbH - Youth & Convention Centre

16.10.2025 Husum (GER) – Husumhus

17.10.2025 Eckernförde (GER) – Stadthalle

18.10.2025 Heide (GER) – Stadttheater

19.10.2025 Neumünster (GER) – Stadttheater

24.10.2025 Rhauderfehn (GER) - MoorEvent Center

25.10.2025 Rhauderfehn (GER) - MoorEvent Center

06.11.2025 Stadtallendorf (GER) – Stadthalle

07.11.2025 Oberndorf am Neckar (GER) – Augustiner Klosterkirche

09.11.202 Augsburg (GER) - Spectrum

14.11.2025 Worpswede GER) - Music Hall

15.11.2025 Leverkusen (GER) - Scala

21.11.2025 Siegburg (GER) - Kubana

22.11.2025 Weert (NL)- Muziekcentrum De Bosuil

28.11.2025 Aschaffenburg (GER) - Colos-Saal

29.11.2025 Zoetermeer (NL) – Cultuurpodium Boerderij

05.12.2025 Isernhagen (GER) - Blues Garage

06.12.2025 Isernhagen (GER) - Blues Garage

12.12.2025 Bochum (GER) – Christuskirche

08.12.2025Bukarest (ROU) – Konzertsaal Athenäum

