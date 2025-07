CURRENTS: Zurück mit neuer Single 'It Only Gets Darker'

Die aus Connecticut stammende Metalcore-Band CURRENTS hat mit 'It Only Gets Darker' eine neue Single veröffentlicht.



Es ist seit 2023 das erste Lebenszeichen der Band. Da erschien das Album "The Death We Seek". Seitdem war es etwas still um die Band geworden.



Die Single ist im Stream erhältlich.

