THE SAT NAM SESSIONS: Debütalbum

Am 21.06.2024 erscheint via Blue Flame Records/Schubert Music Europe das Debütalbum "Graces Files" des Duos THE SAT NAM SESSIONS.

Bei diesem Musikprojekt handelt es sich um einen Mantra-Act. Sängerin Mitali Chatterjee und Robert Ehrenbrand lassen in den Songs ihre spirituellen Erfahrungen und ihre tiefe Liebe zueinander in der Musik zusammenfließen.



Jeder der sieben Tracks wurde in 432-Hz-Frequenz aufgenommen und bietet einen Weg zu mehr innerem Frieden, dem Gefühl der Zugehörigkeit und einer Rückkehr "nach Hause“ zu sich Selbst.



Am 10.05.2024 wird die erste Single 'bahota karam' erscheinen.



Die Tracklist liest sich so:

1. bahota karam

2. essence of meditation - 10th pauri

3. laya yoga

4. jai te gang

5. gate of liberation - 4th pauri

6. meditation for peace

7. i am



Live ist das Duo wie folgt zu erleben:

08.06.24 Live Mantra Meditation - München

22.06.24 Record Release Konzert - München

28.+29.06.24 Yoga Sound Sea Festival - Steinberger See

30.06.24 Wannda Yoga Festival - München

06.07.24 Om am See Yoga Festival – Allgäu

07.11.24 Mindfulness Retreat von Patrick Broome & Sifu Steiner - Schloss Elmau

