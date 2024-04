PSOA: PARADISE LOST für MY DYING BRIDE

Rolle-rückwärts beim Party.San: Diesen Sommer ersetzen die Briten PARADISE LOST ihre Landsmänner und Nachbarn MY DYING BRIDE. Letztgenannte aus Halifax haben ihren Auftritt für 2024 aus persönlichen Gründen abgesagt. So musste das thüringische Festival sein eigentlich schon abgeschlossenes Billing kurzfristig noch ändern: Nun geben sich die Gothic-Metaller PARADISE LOST im August zum zweiten Mal in Schlotheim die Ehre und dürften ein würdiger Ersatz sein.



Das "Party.San Metal Open Air" – präsentiert von POWERMETAL.de – findet vom 8. bis 10. August 2024 im thüringischen Schlotheim auf dem Flugplatz Obermehler statt. Dort werden neben dem polnischen Abrisskommando BEHEMOTH u.a. die Ur-Thrasher SODOM erwartet, während der legendäre ABBATH Songs seiner Ex-Band IMMORTAL zocken wird. Weitere Infos gibt es auf der Festivalhomepage und Tickets bei Cudgel.





