THE RUINS OF BEVERAST: Neues Album Ende des Jahres

Neuigkeiten erreichen uns auch aus dem Lager der deutschen Atmospheric Black/Doom Metal-Band THE RUINS OF BEVERAST.

Aber lassen wir die Kombo anhand ihres Facebook-Posts doch einfach selbst zu Wort kommen:

"Leute, Ende des Jahres wird THE RUINS OF BEVERAST ein neues Album über Ván Records veröffentlichen. Das Album trägt den Titel "Tempelschlaf" und enthält sieben Songs, produziert von Michael Zech in der Church Of Sound, gemastert von V. Santura. Abgebildet ist das Albumcover von Jordan Barlow."

"Tempelschlaf" Album Tracklist:

1. Tempelschlaf

2. Day Of The Poacher

3. Cathedral Of Bleeding Statues

4. Alpha Fluids

5. Babel, You Scarlet Queen!

6. Last Theatre Of The Sea

7. The Carrion Cocoon

Quelle: Facebook Bandpage Redakteur: Stephan Lenze Tags: the ruins of beverast tempelschlaf van records