IN EXTREMO kündigt

Kurz bevor am kommenden Wochenende die dreitägige Sause zum 30-Jährigen Jubiläum der Band auf der Loreley mit zahlreichen Gästen steigt, kündigen die Mittelalterrocker von IN EXTREMO bereits das "Weckt die Toten"-Festival an. Es findet am 5. September 2026 auf der Freilichtbühne Peißnitzinsel in Halle/Saale statt.

Neben IN EXTREMO werden die Bands EISBRECHER, WIND ROSE, SUBWAY TO SALLY und MANNTRA auftreten. Der Vorverkauf startet am 5. September um 12 Uhr im In Extremo-Ticketshop sowie bei Eventim, ab 10. September sind die Tickets dann bei allen bekannten Vorverkaufsstellen zu haben.