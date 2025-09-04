PRIMAL FEAR ist die Urangst
Am 05. September 2025 erscheint via RPM das neue Album "Domination" von PRIMAL FEAR. Mit 'I Am The Primal Fear' gibt es die nächste Auskopplung samt Musik-Video.
Ralf Scheepers kommentiert:
"Noch einmal - aus dem Weg, ich bin die Urangst! Niemand kann mich aufhalten, und ich werde dich heute Nacht jagen. Ich bin dein schlimmster Albtraum, wenn du versuchst, mich zu täuschen!"
Na denn ... lasst uns dem Albtraum ins Auge sehen!
I Am The Primal Fear
https://www.youtube.com/watch?v=y4B6XH5zeEU
