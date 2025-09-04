GRAILKNIGHTS mit neuem Video
Am 17. Oktober 2025 erscheint via Reigning Phoenix Music/Perception das neue Album "Forever" der GRAILKNIGHTS.
Zum Titeltrack gibt es jetzt auch ein offizielles Musik-Video.
Die Band kommentiert:
" 'Forever' ist für uns mehr als nur der Titelsong unseres neuen Albums es ist unsere Hymne an das, was zwischen uns und dem Battlechoir, unseren treuen Fans, gewachsen ist. Schon jetzt dröhnt er mit voller Kraft aus den Lautsprechern, aber wir sind fest davon überzeugt: Wenn wir ihn live spielen und der Battlechoir lautstark mitsingt, wird der Song eine ganz neue Energie entfalten. Diese Momente wenn alles zusammenkommt und die Halle bebt sind die Essenz dessen, was wir lieben und warum wir all das tun."
Forever
https://www.youtube.com/watch?v=bAWTsJuWeKU
Hier die Tourdaten der "Battle Of Metal" Co-Headline Tour 2025 im deutschsprachigen Raum:
"Battle Of Metal" Co-Headline Tour 2025
ALL FOR METAL / GRAILKNIGHTS / Special Guests: TUNGSTEN
16.10.2025 DE Hanover - MusikZentrum
17.10.2025 DE Leipzig - Hellraiser
18.10.2025 DE Berlin - Lido
19.10.2025 DE Hamburg - Markthalle
21.10.2025 DE Aschaffenburg - Colos-Saal
22.10.2025 CH Pratteln - Konzertfabrik Z7
23.10.2025 DE Bochum - Matrix
24.10.2025 DE München - Backstage (Werk)
25.10.2025 DE Schirnding - Gemeindehalle
29.10.2025 AT Vienna - Viper Room
30.10.2025 DE Stuttgart - Im Wizemann (Club)
31.10.2025 DE Kön - Club Volta
08.11.2025 DE Löffingen - Rocknacht
