BATTLE BEAST und der Mitternachtsengel
Am 17. Oktober 2025 erscheint via Nuclear Blast das neue Album "Steelbound" von BATTLE BEAST. Mit 'Angel Of Midnight' gibt es eine weitere Single-Auskopplung.
Songwriter und Bassist Eero Sipilä kommentiert:
"Ich hatte wirklich einen inneren Kampf mit dem Schreiben dieses Songs. Wir sind eine Heavy-Metal-Band. Werden wir auf dem Scheiterhaufen verbrannt, weil wir einen Hardrock-Song mit romantischen Ideen geschrieben haben?
Dann wurde mir klar: Wir sind BATTLE BEAST wir können machen, was wir wollen!
'Angel Of Midnight' ist eine klare Hommage an BON JOVI, DEF LEPPARD, WHITESNAKE all die Großen und wir stehen ohne Wenn und Aber dazu. Lasst euch also von den Gefühlen mitreißen und dreht die Lautstärke auf, als wäre es 1987."
Angel Of Midnight
https://www.youtube.com/watch?v=9peSGbtA8L4
