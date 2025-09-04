BATTLE BEAST und der Mitternachtsengel

Am 17. Oktober 2025 erscheint via Nuclear Blast das neue Album "Steelbound" von BATTLE BEAST. Mit 'Angel Of Midnight' gibt es eine weitere Single-Auskopplung.



Songwriter und Bassist Eero Sipilä kommentiert:

"Ich hatte wirklich einen inneren Kampf mit dem Schreiben dieses Songs. Wir sind eine Heavy-Metal-Band. Werden wir auf dem Scheiterhaufen verbrannt, weil wir einen Hardrock-Song mit romantischen Ideen geschrieben haben?

Dann wurde mir klar: Wir sind BATTLE BEAST  wir können machen, was wir wollen!

'Angel Of Midnight' ist eine klare Hommage an BON JOVI, DEF LEPPARD, WHITESNAKE  all die Großen  und wir stehen ohne Wenn und Aber dazu. Lasst euch also von den Gefühlen mitreißen und dreht die Lautstärke auf, als wäre es 1987."



Angel Of Midnight







https://www.youtube.com/watch?v=9peSGbtA8L4

