NINE INCH NAILS: Musikvideo zu 'As Alive As You Need Me To Be' veröffentlicht

Die Band NINE INCH NAILS hat ein offizielles Musikvideo zum Song 'As Alive As You Need Me To Be' veröffentlicht. Dieser ist bereits als Single im Juli erschienen. Er ist Bestandteil des neuen Albums "TRON: Ares".



Das erscheint am 19.09.2025 via Interscope Records. Das Album entstand als Soundtrack für den dritten Teil des TRON-Film-Franchises. Es ist der erste Filmscore der Band, obwohl Trent Reznor und Atticus Ross bereits 20 Scores unter eigenem Namen komponiert haben und damit zwei Oscars, drei Golden Globes, einen GRAMMY® und einen Emmy Award gewinnen konnten.

"TRON: Ares" (Original Motion Picture Soundtrack) kann bereits vorbestellt werden. Der Kinofilm wird am 09.10.2025 in die deutschen Kinos kommen.

Einen Trailer zum Film gibt es auch schon.

Die Tracklist liest sich so:

1. INIT

2. FORKED REALITY

3. AS ALIVE AS YOU NEED ME TO BE

4. ECHOES

5. THIS CHANGES EVERYTHING

6. IN THE IMAGE OF

7. I KNOW YOU CAN FEEL IT

8. PERMANENCE

9. INFILTRATOR

10. 100% EXPENDABLE

11. STILL REMAINS

12. WHO WANTS TO LIVE FOREVER?

13. BUILDING BETTER WORLDS

14. TARGET IDENTIFIED

15. DAEMONIZE

16. EMPATHETIC RESPONSE

17. WHAT HAVE YOU DONE?

18. A QUESTION OF TRUST

19. GHOST IN THE MACHINE

20. NO GOING BACK

21. NEMESIS

22. NEW DIRECTIVE

23. OUT IN THE WORLD

24. SHADOW OVER ME

https://www.youtube.com/watch?v=SnMyroAH0rg