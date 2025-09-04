Neues Ohrenfutter von WARRANT

Stolze zweiundvierzig Jahre (mit Unterbrechung) existiert die Düsseldorfer Power/Speed Metal-Band WARRANT bereits. Nun erscheint am 10. Oktober via Massacre Records das sage und schreibe dritte Album der Band, welches auf den verheißungsvollen Titel "The Speed Of Metal" hört.

Gestern hat die Band den Song 'Falling Down' aus dem Werk vorgstellt.

Falling Down

https://www.youtube.com/watch?v=A0VSM6nu2q0