FATE'S HAND mit Debütalbum im November
Und gleich noch ein Nachschlag aus dem qualitätsbewussten Hause Dying Victims Productions. Denn auch die australische Epic Heavy Metal-Band FATE'S HAND kommt nach einer EP im Jahre 2021 am 21. November mit ihrem ersten abendfüllenden Album "Steel, Fire & Ice" um die Ecke.
Reinhören könnt ihr schon jetzt in den ersten Vorab-Song 'Fire Reigns Once More'.
Fire Reigns Once More
https://www.youtube.com/watch?v=NrnMT5d89V4
- Dying Victims Productions
- Stephan Lenze
- fates hand fire reigns once more steel fire and ice dying victims productions
