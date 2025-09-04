SPEEDCLAW fliegt hoch

Die kroatischen Heavy Speedster SPEEDCLAW servieren uns nach zwei EP's am 21. November via Dying Victims Productions ihr Debütalbum "Stardust".

Damit ihr auch wisst, was euch dann erwartet, lasst euch vorab gerne schon einmal druckbeschallen von der ersten Singleauskopplung 'Fly High'.

Fly High

https://www.youtube.com/watch?v=XGc67eyNHZ4