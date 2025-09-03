PHAETON: Neues Album im Oktober

Die kanadische Instrumental-Prog-Formation PHAETON kündigt für den 24. Oktober ihr nächstes Album "Neurogenesis" an. Ein Clip zur ersten, digitalen Single 'Tethys Rising' wurde schon veröffentlicht.







https://www.youtube.com/watch?v=mjehuUQS9G8

