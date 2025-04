THE OTHER covert ULTRAVOX

THE OTHER veröffentlicht erstmals offiziell einen Cover-Song - eine Interpretation des ULTRAVOX-Klassikers 'Dancing With Tears In My Eyes'.



Sänger Rod Usher:

"Dieser Song war ein großer Teil meines Aufwachsens in den 80ern, jedes Mal, wenn ich ihn heute höre, kommen mir tolle Erinnerungen in den Sinn. Die Idee, eine Version davon aufzunehmen, entstand dadurch, dass THE OTHER oft auf Festivals spielen, bei denen auch der legendäre Midge Ure auf der Bühne stand. Es war so schön zu sehen, wie dieser Klassiker vom ULTRAVOX-Sänger höchstpersönlich live und in absoluter Perfektion dargeboten wurde. Aus dieser Begeisterung und dem persönlichen Bezug haben wir uns entschlossen, das Original in unserem Stil umzusetzen, dabei aber die Melancholie und Melodie beizubehalten. Das hat sehr viel Spaß gemacht und kommt von Herzen."



Dancing With Tears In My Eyes







https://www.youtube.com/watch?v=6V_t8KiUs5o



Kommende Konzerte & Festivals in Deutschland:



14.08.2025 Torgau, Stella Nominee Festival

28.10.2025 Berlin, Astra

29.10.2025 Hamburg, Große Freiheit 36

30.10.2025 Hannover, Faust

31.10.2025 Köln, Carlswerk

01.11.2025 Leipzig, Felsenkeller