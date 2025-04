BAD LOVERZ: was ein Hangover so bewirkt...

Wer von BAD LOVERZ noch nichts gehört hat - nun, das könnte sich mit einem weiteren Titel der "Glamrocker" aus "Los Angeles" eventuell ändern. Gemeinsam mit SALTATIO MORTIS gibt es eine Coverversion des TAIO-CRUZ Hits 'Hangover'. Ein komplettes Album wird es in diesem Jahr auch noch geben.



Jahrzehnte war die Band abgetaucht, bevor sie sich kürzlich mit 'The Look' zurückgemeldet hat. Natürlich wurde diese Coverversion des ROXETTE-Hits ebenfalls gemeinsam mit SALTATIO MORTIS gestaltet.



Nächste Woche steht ein Auftritt in Bremen beim "Das laute Abendmahl"-Festival an und im Herbst geht es dann im Vorprogramm von SALTATIO MORTIS auf große Tour.



Hangover







https://www.youtube.com/watch?v=VbTUlSyCUJM



The Look







https://www.youtube.com/watch?v=euXN0eyVbK4



Live-Daten 2025:



18.04.25 Bremen, Aladin Music Hall, "Das laute Abendmahl"-Festival



... als Support von SALTATIO MORTIS:



17.10.25 Geiselwind, Eventzentrum Geiselwind

18.10.25 Hamburg, Sporthalle Hamburg

24.10.25 Leipzig, Haus Auensee

25.10.25 Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

31.10.25 Berlin, Uber Eats Music Hall

01.11.25 Hannover, Swiss Live Hall

06.11.25 Wien (AT), Raiffeisen Halle im Gasometer

07.11.25 München, Zenith

08.11.25 Frankfurt/Höchst, Jahrhunderthalle

14.11.25 Ludwigsburg, MHP Arena

15.11.25 Zürich (CH), Halle 622

Quelle: Promotion Werft Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: bad loverz hangover the look saltatio mortis