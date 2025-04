DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG (DATOG): Tango ist angesagt!

Das Allstar-Projekt DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG (DATOG), unter Mitwirkung von Tausendsassa DIRKSCHNEIDER, präsentiert mit 'It Takes Two To Tango' eine erste Single samt Musik-Video vom kommendem RPM-Debütalbum "Babylon", das im Oktober 2025 veröffentlicht wird.



Die Gruppe erklärt dazu:

" 'It Takes Two To Tango' ist allerdings nur die Hälfte des Titels, denn im Text heißt es weiter "(But) It Takes Six To Rock". Mit diesem Motto ist alles gesagt, ein absolutes DATOG-Gemeinschaftswerk!"



Zur Erinnerung, wer sich außer Udo Dirkschneider hinter DATOG "verbirgt": Peter Baltes (Bass, Gesang), Stefan Kaufmann (Gitarre), Mathias Dieth (Gitarre), Udos Sohn Sven Dirkschneider (Schlagzeug) und Ausnahmesängerin Manuela Bibert.



It Takes Two To Tango







https://www.youtube.com/watch?v=meb1xvWHBEo

Quelle: Reigning Phoenix Music (RPM) Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: dirkschneider and the old gang datog babylon it takes two to tango