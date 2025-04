THE DARKNESS mit neuem Cowboy-Party-Video

Zu 'Rock And Roll Party Cowboy' hat THE DARKNESS nun auch ein passendes Video veröffentlicht. Der Song stammt aus dem Album "Dreams On Toast" und ist am 28. März 2025 über Cooking Vinyl erschienen.



Über das Video sagt Rufus:

"Es gibt nur drei Dinge, die einen Rock 'n' Roll Party Cowboy heutzutage ausmachen. Mein Hund Don Vito, die internationale Live-Band THE DARKNESS und die Fans auf der ganzen Welt, die uns so leidenschaftlich unterstützen. Das hier ist für euch."



Im Herbst könnt ihr THE DARKNESS auch live erleben:



03.10.2025 Hamburg, Fabrik

10.10.2025 Berlin, Metropol

14.10.2025 München, Backstage Werk

30.10.2025 Köln, Live Music Hall



Rock And Roll Party Cowboy







https://www.youtube.com/watch?v=UHGBsvrRQ58

