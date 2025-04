KATATONIA wird von Albträumen geplagt

KATATONIA veröffentlicht am 06. Juni 2025 via Napalm Records das neue Studioalbum mit dem schmissigen Titel "Nightmares As Extensions Of The Waking State". Dazu folgt mit 'Lilac' auch bereits die erste Single.

Es wird das erste Album ohne Gründungsmitglied Anders Nyström werden und man darf gespannt sein, was KATATONIA noch so im Köcher hat.

Sänger Jonas Renkse dazu:"Wie immer handeln diese Songs von Geschichten, die im Augenwinkel entstehen - vom Licht verdeckt, aber bereit, in der Dämmerung unserer morbiden Existenz zum Leben erweckt zu erwachen. Genießt den ersten Vorgeschmack!"

"Nightmares As Extensions Of The Waking State" Trackliste:



01-Thrice

02-The Liquid Eye

03-Wind Of No Change

04-Lilac

05-Temporal

06-Departure Trails

07-Warden

08-The Light Which I Bleed

09-Efter Solen

10-In The Event Of

Lilac

https://www.youtube.com/watch?v=MisZzZzELSw