THE NEW ROSES mit einer Rockballade

Am 4. Oktober erscheint via Napalm Records das neue Album "Attracted To Danger" von THE NEW ROSES. Mit 'Hold Me Up' veröffentlicht die Band heute eine neue Single, im Duett mit dem schottischen Sängerin Gill Montgomery (THE HOT DAMN!; The AMORETTES).



THE NEW ROSES:

" 'Hold Me Up' ist das erste Duett in der Bandgeschichte. Gil Montgomery hat fantastische Arbeit geleistet und diese Ballade auf ein neues Level gehoben. Also sucht euch einen Sonnenuntergang, dreht den Song auf und fahrt direkt darauf zu..."



Gill Montgomery ergänzt:

"Es war mir eine große Ehre, Teil von 'Hold me up' mit den großartigen THE NEW ROSES zu sein. Eine super Truppe und sehr talentierte Musiker – es war mir ein absolutes Vergnügen, und ich hatte eine Menge Spaß! Diese großartige Ballade war gesanglich wirklich eine Herausforderung und daher hoffe ich, dass ich die Jungs stolz gemacht habe!"



Hold Me Up, feat. Gill Montgomery







https://www.youtube.com/watch?v=fF81q_z90mU



Auf Tour geht es auch: THE NEW ROSES "Attracted To Danger Continental European Tour 2024":



31.10.24 NL - Heerlen / Nieuwe Nor

01.11.24 NL - Den Bosch / Willem 2

02.11.24 DE - Osnabrück / Rosenhof

06.11.24 DE - Stuttgart / Im Wizemann

07.11.24 DE - Bochum / Zeche

08.11.24 DE - Hanover / Musikzentrum

09.11.24 DE - Leipzig / Hellraiser

14.11.24 DE - Köln / Kantine

15.11.24 DE - Jena / F-Haus

16.11.24 DE - Nürnberg / Hirsch

21.11.24 CZ - Prag / Club Storm

22.11.24 DE - Berlin / Hole44

23.11.24 DE - Hamburg / Fabrik

28.11.24 AT - Wien / Szene

29.11.24 AT - Wörgl Komma

30.11.24 DE - München / Backstage Werk

06.12.24 CH - Pratteln / CH Z7

07.12.24 DE - Aschaffenburg / Colos-Saal

14.12.24 DE- Wiesbaden / Schlachthof

