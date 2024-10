ADRIAN BENEGAS ist nicht aufzuhalten

Wie schon angekündigt ist heute die Single 'Unstoppable' samt animiertem Lyric-Video erschienen. Der Track ist das letzte Kapitel der EP "Diamonds In The Dark".



Adrian kommentiert:

"Dieses Lied feiert den unzerbrechlichen Geist, der nach jedem Kampf stärker hervorgeht, ein Zeugnis der Kraft, Widrigkeiten zu überwinden und durch alles hindurchzustrahlen. Für diejenigen, die diesen musikalischen Weg mit mir gegangen sind, ist 'Unstoppable' die kraftvolle Zugabe, das entscheidende Bindeglied, das die Geschichte vervollständigt."



Neben dem Songwriting, den Texten und der Produktion entwarf der Musiker auch das Artwork und formte somit das Gesamtkonzept des neuen Songs. In Zusammenarbeit mit Adrian lieh der deutsche Sänger Andreas Ohnhaus (ANTITYPE) dem Song seine Stimme und trug zum Co-Writing bei, auch Gitarrist Eric Juris (WARLORD) spielte eine Schlüsselrolle und sorgte für eindrucksvolle Gitarrenarrangements. Special Guest Emma Pogosova verstärkt die Energie des Tracks mit ihrem einzigartigen Gesang.



Unstoppable (Animated lyric video)







https://www.youtube.com/watch?v=IrLY9hToW4Y

Quelle: Adrian Benegas Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: adrian benegas unstoppable andreas ohnhaus eric juris emma pogosova the revenant arkanvm diamonds in the dark