Weiterer Vorab-Song von IOTUNN

Das zweite Album "Kinship" der dänischen Progressive Death Metal-Band IOTUNN steht in den Startlöchern und wird am 25. Oktober via Metal Blade Records veröffentlicht.

Hier könnt Ihr in eine weitere Hörkostprobe mit dem Titel 'Iridescent Way' reinhören.

Iridescent Way

https://www.youtube.com/watch?v=EoAfM9BTkU0&list=PLy8LfIp6j3aLY7ixLFixHXnS_wIJ1bp8X