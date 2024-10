XANDRIA kündigt EP an

Am 22. November 2024 erscheint via Napalm Record die neue EP "Universal Tales" von XANDRIA. Die rste Single 'No Time To Live Forever' und das offizielles Musikvideo wurde heute veröffentlicht.



"Universal Tales" Trackliste:



1. No Time To Live Forever

2. Universal

3. 200 Years, feat. Ally Storch

4. Live The Tale

5. The Wonders Still Awaiting (Acoustic Film Score Version)

6. No Time To Live Forever (Orchestral Version)

7. Universal (Orchestral Version)

8. 200 Years (Orchestral Version / feat. Ally Storch)

9. Live The Tale (Orchestral Version)



No Time To Live Forever







https://www.youtube.com/watch?v=6cEeIInxooA



Eine Europa Double Headliner Tour mit SIRENIA startet im Herbst:



19.11.24 PL - Warschau / Hydrozagadka

20.11.24 CZ - Prag / Storm

21.11.24 AT - Wien / Viper Room

23.11.24 IT - Mailand / Legend Club

24.11.24 CH - Pratteln / Z7

25.11.24 DE - Berlin / Cassiopeia

26.11.24 DE - München / Backstage Club

27.11.24 DE - Essen / Turock

28.11.24 BE - Kortrijk / DVG Club

29.11.24 DE - Hamburg / Headcrash

30.11.24 NL - Uden / De Pul





