NITROGODS kommt mit neuem Video um die Ecke

Am 25. Oktober 2024 erscheint mit "Valley Of The Gods" das neue Studioalbum der Rock 'n' Roll Hardrocker NITROGODS bei Massacre Records. Heute stellt das Trio eine weitere Single vor. Seht das Video zu 'Broke And Ugly' hier.

NITROGODS sagen zum Album: „Wir sind sehr glücklich mit dem Ergebnis und dem fantastischen Mix von Alex Scotti. Wir hoffen, dass die Fans die Platte genau so lieben, wie wir. Es ist ein echter Arschtritt! Um den Titelsong zu zitieren: »Welcome to the valley of the gods, move your bones and bang your head, 'cause rock 'n' roll is never dead!«



Album Tracklist:



1. Left Lane To Memphis



2. Shinbone Kicker



3. Valley Of The Gods



4. Last Beer Blues



5. Broke And Ugly



6: Rotten Sucker



7. Kings Of Nothing



8. Mental Hickup



9. Prime Time Terror



10. 8 Arms



11. Gimme Beer



12. Like A Worm



13. Ridin' Out



14. Breaking Balls