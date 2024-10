Neuigkeiten von DAYS OF JUPITER

Nachdem das schwedische Hardrock-/Metal-Quintett DAYS OF JUPITER kürzlich bei Reigning Phoenix Music (RPM) unterschrieben hat, hat es auch ein neues Album angekündigt, das den Titel "The World Was Never Enough" tragen soll, und am 7. Februar 2025 erscheinen wird.



Nach der ersten Single-Auskopplung 'Original Sin' gibt es heute mit dem Lyricvideo zu neuer Single 'Machine' einen weiteren Appetithappen.



Machine







https://www.youtube.com/watch?v=XjS7TuEkaEw



Original Sin







https://www.youtube.com/watch?v=GYYLjhVtz0w

Quelle: Reigning Phoenix Music (RPM) Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: days of jupiter the world was never enough original sin machine