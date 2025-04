THE LUCIDIA PROJECT: Neue EP

Die in North Dakota beheimatete Metal-Band THE LUCIDIA PROJECT wird am 30.06.2025 eine neue EP mit dem Namen "The Twilight Affliction" veröffentlichen. Die EP kann bereits bei den bekannten Streaming-Diensten vorbestellt werden.



Die Band wurde 2022 von Chase Baldwin (Gesang, Keyboards) und Benjamin Jacobs (Bass) gegründet. Im Jahre 2023 erschien die Debüt-EP "Requiem". Ende 2023 stieg Gitarrist Daniel Williams ein und 2024 erschien die Single 'Soul Killer'.

Im Januar 2025 stieß Gitarrist Garrett Carroll zur Band. Kurz darauf übernahm Aaron Bedford das Schlagzeug, um die Band für Live-Auftritte zu komplettieren.



Produziert wurde die EP von Danny Meyer, der auch für Mix und Mastering zuständig war). Die Co-Produktion und Aufnahmetechnik steuerte der Sänger dazu.



Chase Baldwin sagt zur neuen EP: "Diese EP ist eine Reise durch die dunkleren Ecken der menschlichen Erfahrung – Verlust, Ernüchterung, Widerstandsfähigkeit. Es geht nicht nur um Trauer oder Verzweiflung; es geht darum, in der Dämmerung Klarheit zu finden, selbst wenn das Licht schwindet."