DREAM EVIL mit Nachschlag

Aus der Recordingsession zum letzten Album "Metal Gods" hat DREAM EVIL nun vier weitere Tracks, als EP herausgebracht. "Thunder In The Night" erscheint nur digital und ist auf allen gängigen Streaminganbietern (z.B. Spotify) vertreten.







Peter Stølfors dazu:



"Es macht so viel Spaß, ein neues Album aufzunehmen, aber manchmal kann es ein bisschen zu viel Spaß machen... und du nimmst zu viele Lieder auf, um auf ein Album zu passen! Das war der Fall, als wir letzten Sommer "Metal Gods" veröffentlicht haben. Aber jetzt ist es an der Zeit, endlich die restlichen vier Songs von "Metal Gods"-Sessions auf dieser brandneuen EP mit dem Titel "Thunder in the Night" zu veröffentlichen. ..."



"Thunder In The Night" Trackliste:



01-Thunder In The Night

02-Calm In The Storm

03-Fight For Glory

04-Criminal

Quelle: Century Media Records Facebook Redakteur: Norman Wernicke Tags: dream evil thunder in the night