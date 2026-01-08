THE HIRSCH EFFEKT geht mit neuer Single über 'Die Brücke'.
Wie berichtet, werden die Hannoveraner THE HIRSCH EFFEKT am 30.01.2026 via Long Branch Records das neue Album "Der Brauch" veröffentlichen. Nach den ersten Singles 'Der Brauch' und 'Das Nachsehen' gibt es nun mit 'Die Brücke' den wahrscheinlich letzten Vorgeschmack, bevor das Album veröffentlicht wird:
https://www.youtube.com/watch?v=bEVtD3PPQIE
Hier noch einmal die Tracklist von "Der Brauch" und die Tourdaten:
1. Der Brauch
2. Der Faden
3. Das Seil
4. Brauch Reprise
5. Der Doppelgänger
6. Die Lüge
7. Die Brücke
8. Das Nachsehen
9. Die Heimkehr
25.02.26 Schweinfurt, Kulturhaus Stattbahnhof
26.02.26 CH - Aarau, KIFF
27.02.26 Karlsruhe, Jubez
28.02.26 Ulm, Roxy
05.03.26 Berlin, Badehaus
06.03.26 Hamburg, Logo
07.03.26 Düsseldorf, Ratinger Hof
12.03.26 Wiesbaden, Schlachthof
13.03.26 Kassel, Goldgrube
14.03.26 Erfurt, Museumskeller
19.03.26 Bremen, Tower
20.03.26 Oberhausen, Druckluft
21.03.26 Leipzig, Naumanns
21.05.26 Saarbrücken, Garage
22.05.26 Münster, Sputnikhalle
23.05.26 Köln, Helios 37
Das Album kann man in unterschiedlichen Formaten und Varianten HIER vorbestellen.
