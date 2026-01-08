MENTALIST kehrt aus der Dunkelkheit zurück

Vom MENTALIST-Album "Empires Falling", das bereits am 16. September 2022 über Pride & Joy erschienen ist, gibt es mit 'Out Of The Dark' eine neue Auskopplung.



Out Of The Dark







https://www.youtube.com/watch?v=Pxi4vVWyyqg



Wer mehr von MENATLIST hören und sehen möchte, dem sei der Youtube-Kanal der Band wärmstens empfohlen.

