MENTALIST kehrt aus der Dunkelkheit zurück
Kommentieren
08.01.2026 | 14:02
Vom MENTALIST-Album "Empires Falling", das bereits am 16. September 2022 über Pride & Joy erschienen ist, gibt es mit 'Out Of The Dark' eine neue Auskopplung.
Vom MENTALIST-Album "Empires Falling", das bereits am 16. September 2022 über Pride & Joy erschienen ist, gibt es mit 'Out Of The Dark' eine neue Auskopplung.
Out Of The Dark
https://www.youtube.com/watch?v=Pxi4vVWyyqg
Wer mehr von MENATLIST hören und sehen möchte, dem sei der Youtube-Kanal der Band wärmstens empfohlen.
- Quelle:
- Band
- Redakteur:
- Hannelore Hämmer
- Tags:
- mentalist empires falling out of the dark
0 Kommentare