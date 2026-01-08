ALTER BRIDGE... die Waagschale sinkt
Bevor am 9. Januar 2026 über Napalm Records "Alter Bridge", das achte Studioalbum von ALTER BRIDGE, erscheint, gibt es mit 'Scales Are Falling' ein letztes Musik-Video.
Myles Kennedy kommentiert:
"Es ist der Moment, in dem man die Realität einer Situation erkennt, in der man getäuscht wurde. Man sieht die Wahrheit und wie hart sie sein kann."
Mark Tremonti ergänzt:
"Ich war sofort begeistert von diesem Song. Er besitzt eine stark atmosphärische Stimmung mit vielen Höhen, Tiefen und unterschiedlichen Facetten. Ich spiele das Solo über der Bridge, während Myles das Outro übernimmt."
Scales Are Falling
https://www.youtube.com/watch?v=eAx0Td1lUy0
