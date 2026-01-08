PARADISE LOST mit zweitem Teil der Tour
Nachdem letztes Jahr die "Ascension Of Europe Tour" angelaufen ist, sind neue Termine für 2026 bekanntgegeben.
Der Support wird dabei wieder von MESSA, HIGH PARASITE (nur UK Shows) und LACRIMAS PROFUNDERE (ausgewählte Shows auf dem europäischen Festland) gestemmt.
Hier die Tourdaten:
06.02.26 NL Leeuwarden| Neushoom
07.02.26 DE Hamburg| Markethalle
08.02.26 DK Aarhus| Voxhall
10.02.26 SE Gothenburg| Pustervik
11.02.26 NO Oslo| John Dee
13.02.26 SE Karlstad| Nöjesfabriken
14.02.26 SE Norrköping| Arbis
15.02.26 SE Stockholm| Debaser
18.02.26 FI Lahti| Finlandia-Klubi
19.02.26 FI Tampere| Tavara-Asema
20.02.26 FI Helsinki| Ääniwalli
21.02.26 EE Tallinn| Helitehas 22.02.26 LV Riga| Spelet
24.02.26 LT Vilnius| Loftas
27.02.26 PL Gdansk| B90
28.02.26 PL Warsaw| Progresja
02.03.26 PL Wroclaw| A2
03.03.26 DE Berlin| Huxleys Neue Welt
04.03.26 DE Leipzig| Felsenkeller
05.03.26 DE Hannover| Capitol
06.03.26 NL Zoetermeer| Poppodium Boerderij
Tickets gibt es unter anderem auf der Homepage von PARADISE LOST.
