TAILGUNNER und die Trauerrede

Am 6. Februar 2026 erscheint über Napalm Records das neue Albums "Midnight Blitz" von TAILGUNER. Mit 'Eulogy' erscheint nun die nächste Single-Auskopplung.



TAILGUNNER über 'Eulogy':

" 'Eulogy' ist die bisher epischste Single unserer Karriere. Inspiriert insbesondere von unseren Helden HELLOWEEN und BLIND GUARDIAN, ist 'Eulogy' 100% TAILGUNNER, und erzählt von einer epischen Reise ins Jenseits. Wir brauchten für diesen Song natürlich ein Video, das dem gerecht wird, und haben uns daher erneut an Andy Pilkington von Very Metal Art gewandt. Andy ist uns erstmals durch seine Arbeit an JUDAS PRIESTs "Painkiller" aufgefallen und hat natürlich auch mit unserer letzten Single 'Tears In Rain' einen absoluten Volltreffer gelandet. Macht euch bereit, gegen Dämonen zu kämpfen, über Feuer und Eis zu reiten und euch dem ultimativen Schicksal zu stellen. Das ist 'Eulogy'!"



Eulogy







https://www.youtube.com/watch?v=iNrUYShK_38

