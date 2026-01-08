FREEDOM CALL mit neuem Video und Unterstützung von ENSIFERUM
08.01.2026 | 06:54
Pünktlich zum Tourauftakt mit ENSIFERUM, hat FREEDOM CALL einen Livemitschnitt von 'Heavy Metal Happycore', auf YouTube veröffentlicht, bei dem ENSIFERUM Sänger Petri Lindroos die zweiten Vocals beisteuert.
Die gemeinsame "Winter Storm Over Europe"-Tour, welche von POWERMETAL.de präsentiert wird, startete am 07.01.26 in Heidelberg und wird mit einer finalen Show am 01.02.26 in St. Niklaas enden.
Freedom Call - Heavy Metal Happycore (feat. Petri Lindroos of Ensiferum)
https://www.youtube.com/watch?v=qSrGIC212Oo
- Quelle:
- Steamhammer YouTube
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- freedom call ensiferum winter storm over europe petri lindroos
