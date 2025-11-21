THE HALO EFFECT und die Küste

Heute wurde via Nuclear Blast von THE HALO EFFECT die Cover-EP "We Are Shadow" veröffentlicht. Zu diesem Anlass gibt es mit 'Shoreline' eine weitere Auskopplung.



Daniel Svensson, der diesen Song als seinen persönlichen Favoriten ausgewählt hat, kommentiert seine Wahl wie folgt:

"BRODER DANIEL war eine der Bands, die Ende der 90er Jahre die Indie-Pop-Szene in Göteborg geprägt haben. Es gibt mehrere Parallelen zum "Göteborg-Sound"  beide Szenen waren von einem starken DIY-Ethos und Kameradschaft geprägt und erregten internationale Aufmerksamkeit."



Shoreline (BRODER DANIEL Cover)







https://www.youtube.com/watch?v=6ermCkRGfNQ

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: the halo effect we are shadow ep shoreline