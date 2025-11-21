Debütalbum von SEVEN BLOOD erschienen

Heute (21.11.) ist das Debütalbum von SEVEN BLOOD "Life Is Just A Phase" erschienen.

Die vier sympatischen Berlinerinnen und Berliner, welche dieses Jahr bereits u.a. im Vorprogramm von KITTIE und einigen großen Festivals wie dem SUMMER BREEZE OPEN AIR zu sehen waren und aktuell mit AS EVERYTHING UNFOLDS auf Tour sind, liefern eine Emo-Metal-Scheibe mit Metalcore-Einflüßen ab, in die Fans von Genre unbedingt mal reinhören sollten.

SEVEN BLOOD - 'Not Your Misery'

https://www.youtube.com/watch?v=XwrywFlAVig