In Flammen Open Air 2026: Neue Bandbestätigungen

Die beste Gartenparty in Sachen Metal, das In Flammen Open Air, findet im kommenden Jahr zum zwanzigsten Mal statt. Die Party steigt vom 09.07. bis zum 11.07.2025 im Torgauer Entenfang.



Für die Sause wurden in den letzten Tagen folgende Bands bestätigt:

MACABRE (US)

SOJOURNER

REMINA (NZL)



Während MACABRE beim Festival ihre einzige Festival-Show in Deutschland spielen werden, wird die Musikerin Heike Langhans (ex-DRACONIAN) sowohl bei SOJOURNER als auch bei REMINA zugegen sein.



Bereits bestätigt waren:

MANOS

HATE

ASPHYX

TSYTSKA

TEMORA

Die Tickets gibt es auf der Festival-Homepage oder im Culton Ticket Shop in Leipzig.