METAL CHURCH: Runderneuertes Lebenszeichen

Die Band um Mastermind und Gitarrist Kurdt Vanderhoof meldet sich überraschend aus der Versenkung zurück - mit neuem Material und neuer Mannschaft. Neben Kurdt Vanderhoof besteht METAL CHURCH aus Gitarrist Rick Van Zandt, Schlagzeuger Ken Mary (u.a. FIFTH ANGEL), Bassist Dave Ellefson (ex-MEGADETH) und Sänger Brian Allen (ex-VICIOUS RUMORS).

Klangvolle Namen, die für 2026 einen neuen Rundling ankündigen und mit "F.A.F.O." heute bereits einen neuen Song vorstellen. Eine Live-Show beim "Keep It True: Legions" am 9. August 2026 in Geiselwind wurde ja bereits schon angekündigt. Wir freuen uns auf mehr.