PYTHONIC: Vorabauskopplung
21.11.2025 | 23:21
Die kanadische Band PYTHONIC kündigt für den 19. Dezember ihre nächste EP "Decomposition" an. Ein Audioclip der ersten, digitalen Single 'Guiltfeeder' ist online.
https://www.youtube.com/watch?v=dgyNSQOIcak
- Quelle:
- Asher Media Relations
- Redakteur:
- Stefan Kayser
- Tags:
- pythonic decomposition guiltfeeder
