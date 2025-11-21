IN VIRTUE: Neues Video
Kommentieren
21.11.2025 | 23:22
Die US-amerikanische Power-Prog-Band IN VIRTUE stellt mit dem Video zu 'Karma Loop' einen weiteren Titel aus ihrem heute erschienenen Album "Age Of Legends" vor.
https://www.youtube.com/watch?v=XGuhgWqx7n4
- Quelle:
- Asher Media Relations
- Redakteur:
- Stefan Kayser
- Tags:
- in virtue age of legends karma loop
0 Kommentare