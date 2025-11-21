SALTATIO MORTIS: Ho, ho, ho, ho!!

So, etwas Zeit für ein bisschen Weihnachtsfeeling? Was wir schon immer geahnt haben, SALTATIO MORTIS hat es bestätigt: "Santa Is A Viking!"



Kommentar der Band zu 'Santa Is A Viking':

"Nach 40 Jahren bekommt Last Christmas endlich Konkurrenz. Zeit, den besten Weihnachtssong aller Zeiten in eure Playlisten zu ballern."



Na denn: Skal!



Santa Is A Viking







https://www.youtube.com/watch?v=SDzs9yh3EVQ



Quelle: Band Facebook Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: saltatio mortis santa is a viking