SALTATIO MORTIS: Ho, ho, ho, ho!!
21.11.2025 | 14:38
So, etwas Zeit für ein bisschen Weihnachtsfeeling? Was wir schon immer geahnt haben, SALTATIO MORTIS hat es bestätigt: "Santa Is A Viking!"
Kommentar der Band zu 'Santa Is A Viking':
"Nach 40 Jahren bekommt Last Christmas endlich Konkurrenz. Zeit, den besten Weihnachtssong aller Zeiten in eure Playlisten zu ballern."
Na denn: Skal!
Santa Is A Viking
https://www.youtube.com/watch?v=SDzs9yh3EVQ
