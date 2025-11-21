WORM bei Century Media und neuem Album

Century Media erweitert sein Portfolio um die Black-Metal-Band WORM. Das US-Amerikanische Duo, bestehend aus Phantom Slaughter und Wroth Septentrion, hat bei dem Label unterschieben und wird sein nächstes Album "Necropalace" auch mit dessen Unterstützung veröffentlichen. Am 13.02.2026 wird der Langspieler in die Läden kommen und zeigt sich vorab bereits mit dem Titeltrack 'Necropalace' auf YouTube, sowie auf allen gängigen Streamingplattformen.







"Necropalace" Trackliste:





01. Gates To The Shadowzone (Intro)

02. Necropalace

03. Halls Of Weeping

04. The Night Has Fangs

05. Dragon Dreams

06. Blackheart

07. Witchmoon: The Infernal Masquerade









https://www.youtube.com/watch?v=dc-vI6mkFSo

