WORM bei Century Media und neuem Album
Century Media erweitert sein Portfolio um die Black-Metal-Band WORM. Das US-Amerikanische Duo, bestehend aus Phantom Slaughter und Wroth Septentrion, hat bei dem Label unterschieben und wird sein nächstes Album "Necropalace" auch mit dessen Unterstützung veröffentlichen. Am 13.02.2026 wird der Langspieler in die Läden kommen und zeigt sich vorab bereits mit dem Titeltrack 'Necropalace' auf YouTube, sowie auf allen gängigen Streamingplattformen.
"Necropalace" Trackliste:
01. Gates To The Shadowzone (Intro)
02. Necropalace
03. Halls Of Weeping
04. The Night Has Fangs
05. Dragon Dreams
06. Blackheart
07. Witchmoon: The Infernal Masquerade
https://www.youtube.com/watch?v=dc-vI6mkFSo
