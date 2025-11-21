SLAUGHTER TO PREVAIL und HATEBREED bestätigen exklusive Shows beim

Das "FULL REWIND"-Festival in Roitzschjora/Löbnitz hat zwei echte Schwergewichte für den kommenden Festivalsommer bestätigt. Auf ausdrücklichen Wunsch des Publikums kehrt SLAUGHTER TO PREVAIL nach Deutschland zurück und das für einen der wenigen Festivalauftritte der Saison. Die Deathcore-Formation, die ursprünglich aus Jekaterinburg stammt und 2022 aufgrund ihrer öffentlichen Kritik an Wladimir Putin ins US-Exil nach Florida übersiedel­te, hat sich in den vergangenen Jahren zu einem weltweiten Szenephänomen entwickelt. Angeführt von Frontmann und Mastermind Alex Terrible wird die Band ihre Live-Macht erstmals auf dem Gelände in der Dübener Heide entfesseln.



Ebenfalls auf vielfachen Wunsch der Fans bestätigt ist HATEBREED, die als Metalcore-/Hardcore-Dampframme der Spitzenklasse zurück auf das Open-Air-Gelände rollt. Sänger Jamey Jasta und seine Crew aus Connecticut haben sich vorgenommen, den Ausnahmezustand des ersten Full Rewind-Jahrgangs noch einmal zu übertreffen.





Das Festival findet vom 30.07. bis 01.08.2026 auf dem Flugplatz Roitzschjora statt. Tickets gibt es auf der offiziellen Homepage des Festivals.