Die Kathedrale öffnet ihre unheiligen Pforten.

2013, während der Sessions zum letzten CATHEDRAL-Album "The Last Spire", entstand auch dieser exzessive Longtrack. "Society's Pact With Satan" ist ein Dreißigminüter, der aus diversen Themen besteht, und dem ein Hauptriffing eine Art Korsett verleiht. Bedeutet diese Veröffentlichung eine Reunion der seinerzeit aufgelösten Band? Wir wissen es nicht.

Anfangs hören wir Orgeln, Sechziger-Jahre-Rock, BLACK SABBATH-Vibes aus deren Anfangsphase, dann nimmt CATHEDRAL Fahrt auf und schnittert erstaunlich flott durch das Gelände. Der Gesang ist mir in der schnelleren Passage viel zu monoton. Fast tönt er etwas dumpf, hier wäre viel mehr dringewesen. Nach einer schweren Kampfeinheit setzt es fast noisige Klanggebilde, wenn danach allerdings Chef Dorian nach Art von BLUE ÖYSTER CULT intoniert, muss ich das naturgemäß geil finden. Das ist seine beste Stimme.

Und es ist auch einer der besten Parts des Onetrackers. Man muss ehrlich sagen, CATHEDRAL hätte mehrere Tracks aus diesen zahlreichen Ideen, welche manchmal etwas additiv wirken, erschaffen können. Noch einmal ist kurz Eric Bloom am Start, dann setzt es schwere Felslandschaften, auch das erinnert an selige BLUE ÖYSTER CULT-Zeiten Anfang der Siebziger. Ein orgelndes Solo mäandert durch die bizarr schwarz-weiße Landschaft. Im Grunde ist das eine Art Performance mit tausend Ideen, die wir hier erleben. Einige Partien gefallen mir sehr. Vielleicht bastelt CATHEDRAL ja doch neues Material zusammen? Wäre schon ziemlich geil, oder?