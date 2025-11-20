TYKETTO: Neues Album im März

Die Rockband TYKETTO aus den USA kündigt für den 20. März 2026 ihr nächstes Album "Closer To The Sun" an. Der Videoclip der ersten, digitalen Singleauskopplung 'Higher Than High' ist online.







https://www.youtube.com/watch?v=xN9V8M0GDgU

