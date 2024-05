THE HALO EFFECT kündigt Headliner-Tour für 2025 an

Nach ihrem Debüt-Album "Days Of The Lost" im August 2022 tourte THE HALO EFFECT mit Bands wie MACHINE HEAD und AMON AMARTH oder MESHUGGAH durch die Welt. 2025 steht nun die erste Headliner-Tour in den Startlöchern.

Dabei steht PAIN als Special Guest auf dem Plan und als Support gesellt sich BLOODRED HOURGLASS dazu.



"HALOS OVER EUROPE"-Tour 2025:



16.01.25 (DK) Kopenhagen – Amager Bio

17.01.25 (DE) Hamburg – Markthalle

18.01.25 (DE) Köln – Essigfabrik

19.01.25 (NL) Haarlem – Patronaat

21.01.25 (UK) Bristol – The Fleece

22.01.25 (UK) Glasgow – Slay

23.01.25 (UK) Wolverhampton - KK´s Steel Mill

24.01.25 (UK) Manchester – Manchester Club Academy

25.01.25 (UK) London – Electric Ballroom

26.01.25 (BE) Antwerpen – Trix

28.01.25 (FR) Paris – Bataclan

29.01.25 (DE) Frankfurt – Batschkapp

31.01.25 (DE) Stuttgart – LKA Longhorn

01.02.25 (DE) München – Backstage

02.02.25 (CH) Solothurn – Kulturfabrik Kofmehl

04.02.25 (DE) Berlin – Kulturbrauerei Kesselhaus

05.02.25 (DE) Leipzig – Hellraiser

06.02.25 (AT) Wien – Arena Wien

07.02.25 (HU) Budapest – Barba Negra Blue Stage

08.02.25 (CZ) Brno – Sono Centrum

09.02.25 (PL) Warsaw – Progresja



