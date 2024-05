Black Metal Kult-Standardwerk in neuer Auflage

Das legendäre Nachschlagewerk "BLACK METAL: EVOLUTION OF THE CULT" von Dayal Patterson über die Geschichte des Black Metal wird in komplett überarbeiteter Version als gebundene Ausgabe neu veröffentlicht. Für das Artwork zeichnet David Thiérrée, langjähriger Künstler und Mitstreiter von Cult Never Dies, verantwortlich.

Im Gegensatz zur Erstauflage aus dem Jahr 2013 kann der Reprint mt folgenden Neuerungen aufwarten:

140.000 Wörter an neuem Inhalt, 340.000 insgesamt

23 neue Kapitel

50 erweiterte und aktualisierte Kapitel

Über 70 neue Interviews, insgesamt über 160 Interviews

Ungefähr 340.000 Wörter insgesamt

Verbesserte Umschlaggestaltung und Layout

650 Bilder, 350 mehr als im Original

Bestellt werden kann das Mammutwerk über folgenden Link:

https://www.cultneverdies.com/books/black-metal-evolution-of-the-cult