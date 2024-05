GHOST mit Konzertfilm

Am 20. und 22. Juni feiert der Konzertfilm "Rite Here Rite Now" von GHOST weltweite Kinopremiere. Der Streifen soll Live-Material von den Auftritten in Los Angeles im Jahr 2023 mit einer Story verweben, welche die Inhalte der regelmäßig auf Youtube ausgestrahlten "Webisodes" aufgreift. Weitere Infos, einen ersten Trailer sowie Tickets wird es ab dem 9. Mai geben.

