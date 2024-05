ASENBLUT ist unbesiegbar

Das zeigt die Band mit der neuen Single 'Unbesiegbar', die ein Vorbote auf das neue Album "Entfesselt" ist. Es erscheint am 2. August 2024 via Massacre Records und wird als CD Digipak, Ltd. Box Set, Ltd. Vinyl LP (Black, Silver, Transparent Green) und Digitalen Formaten erhältlich sein.



"Entfesselt" Trackliste:



01. Das Ende der Götter

02. Entfesselt

03. Unbesiegbar

04. Wie ein Berserker

05. Arm in Arm

06. Hexengericht

07. Wölfe des Meeres

08. Blut und Sand

09. Dagon

10. Nox Nostra Est



Unbesiegbar







https://www.youtube.com/watch?v=hsa3SqNpYrQ



Um die anstehende Veröffentlichung auch live gebührend und gemeinsam mit euch zu feiern, hat ASENBLUT einige Sommer Shows bekannt gegeben. Die einmonatige Weekend-Tournee Ende August und im September 2024 bringt ein bretterndes Paket mit sich: Die Melo-Deather DELIVER THE GALAXY, die Osnabrücker Melodic Black Punk Kombo LAVILA und die Viking / Symphonic Black Metal Band BLACK MESSIAH unterstützen ASENBLUT auf ihrer neuen Reise durch 9 Städte Deutschlands und einem exklusiven Halt in Österreich.



Tetzel schreibt über die kommenden Shows:

"Wir sind zurück! Nicht nur mit neuem Album sondern auch mit neuer Liveshow, noch mehr Kraft, Energie und einfach völlig ENTFESSELT!. Die letzten Jahre haben uns Zeit gegeben, uns ganz neu aufzustellen und für uns die Marschrichtung klarzumachen: Vorwärts! Erlebt ASENBLUT mit aller gewohnten Kraft und neu entfachtem Feuer!"

Die Tourdaten der "Entfesselt Tour" 2024:



30.08.24 Nürnberg - Der Cult

31.08.24 München - Backstage

06.09.24 Wien - Escape *

07.09.24 Mörlenbach - Live Music Hall

13.09.24 Hamburg - Bambi Galore

14.09.24 Köln - MTC

20.09.24 Oberhausen - Resonanzwerk **

21.09.24 Osnabrück - Bastardclub

27.09.24 Göttingen - Exil

28.09.24 Leipzi - Hellraiser



* mit LAVILA

** mit BLACK MESSIAH