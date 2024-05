DEEP PURPLE: offizielles Musik Video

Am 19. Juli 2024 veröffentlicht DEEP PURPLE bei earMUSIC ihr neues Album "=1". Zur schon erschienen Single 'Portable Door' gibt es auch ein offizielles Musik-Video, das die Herren in voller Action zeigt!

Lasst euch dieses hörens- und sehenswerte Video nicht entgehen.



Portable Door (Official Music Video)







https://www.youtube.com/watch?v=bbwiEDD04CY

