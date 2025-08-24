THE FREQS besingen den Quallentod
24.08.2025 | 21:33
Einen besseren Lebens- und Wirkungsort kann man sich als Liebhaberband destruktiver Musik nicht aussuchen: Dieses Trio THE FREQS stammt aus Salem, ja, das mit der berühmten Hexengeschichte im Bundesstaat Massachusetts.
Nach drei EPs und einigen Singles kündigt sich demnächst wohl ein Album an. Hier gibt es erst mal das frische Lied 'Jellyfish Cadaver' zum Vorabhören.
Jellyfish Cadaver
https://www.youtube.com/watch?v=O8BIRJHKwiE
